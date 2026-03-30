Chuvas moderadas a intensa seguem até terça-feira em todo o estado

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa que o aviso meteorológico para chuvas moderadas a intensas em todo o estado foi renovado. A previsão segue válida até as 23h59 da terça-feira, 31, devido à persistência das condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de precipitações.

Para o período, há possibilidade de acumulados expressivos, podendo ultrapassar 50 mm por dia, além da ocorrência de ventos intensos, com velocidades entre 40 km/h e 80 km/h, e descargas elétricas em pontos isolados.

De acordo com a análise meteorológica, a atuação de um cavado em altos níveis, associado à alta umidade e às elevadas temperaturas, favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, aumentando a probabilidade de chuvas convectivas em Sergipe.

Riscos associados

As condições previstas podem trazer riscos para o tráfego em rodovias, além de alagamentos, deslizamentos de encostas, destelhamentos de imóveis, queda de árvores e de placas mal fixadas. Também há risco de transbordamento de pequenos córregos, riachos, rios e lagoas em diferentes regiões do estado.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando continuamente as condições atmosféricas, e novas atualizações poderão ser emitidas a qualquer momento.

Fonte: Governo de SE