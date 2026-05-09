Chuvas moderadas a intensas seguem até este sábado, 09

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), emitiu um aviso meteorológico para este sábado, 09. Até às 23h59, há probabilidade de chuvas moderadas a intensas que podem ser acompanhadas de rajadas de ventos em todo o estado. Os maiores volumes devem ser registrados nas regiões do litoral e agreste.

Ao longo do sábado, o acumulado de chuva pode ultrapassar 50 milímetros (mm) por dia. Os ventos devem ser fracos a moderados e podem variar entre 20 quilômetros por hora (km/h) e 40 km/h.

A previsão indica chuvas para todo o final de semana em Sergipe. No domingo, 10, há chance de chuvas fracas e céu com muitas nuvens em todo o território sergipano. Os ventos serão moderados durante todo o final de semana.

De acordo com a análise meteorológica, a atuação de um cavado em baixos níveis da atmosfera na costa do nordeste, associado ao escoamento de ventos de sudeste em direção ao leste da região, torna a atmosfera muito úmida e instável e favorecem a ocorrência de chuvas volumosas no estado de Sergipe.

Riscos associados

As condições previstas indicam risco de transbordamento de pequenos córregos e riachos, e dos principais rios e lagoas do estado. O acumulado de precipitação também pode trazer riscos para o tráfego em rodovias, além de alagamentos, deslizamentos de encostas, destelhamentos de imóveis, queda de árvores e de placas mal fixadas.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando continuamente as condições atmosféricas, e novas atualizações poderão ser emitidas a qualquer momento.

Fonte: Governo de SE