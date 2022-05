Chuvas permanecem durante o fim de semana em todo o estado

O tempo chuvoso que tomou conta de todo o estado nos últimos dias permanece ao longo do último final de semana de maio, nos oito territórios sergipanos, porém, com menos intensidade. As temperaturas continuam estáveis, sendo que as mínimas serão de 20,4°C e as máximas não ultrapassam os 29,6°C.

A madrugada do sábado, 28, terá chuvas leves e isoladas nos territórios do Alto Sertão Sergipano, Baixo São Francisco e Grande Aracaju e tempo nublado nos outros cinco. Pela manhã, tarde e noite, aguarda-se tempo parcialmente nublado a nublado em todo o estado. Ocorrendo chuvas, elas serão pontuais e isoladas. As temperaturas mínimas ficam em torno de 22,4°C no litoral e 20,4°C, no interior e as máximas em 29,2°C em ambas as regiões.

No domingo, 29, a madrugada será de tempo nublado em todo o estado, enquanto pela manhã, ocorrem precipitações leves e isoladas nos territórios do Leste Sergipano e Médio Sertão e tempo nublado nos demais. À tarde, elas chegam no Alto Sertão e Agreste Central Sergipano e o tempo fica parcialmente nublado nos outros seis. Já o período noturno será de tempo nublado ao longo dos oito territórios sergipanos. Os termômetros no litoral registram de 21,6°C a 29,6°C, e no interior de 21°C e máximas de 29,1°C.