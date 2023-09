Ciclista sergipano se destaca nos Jogos da Juventude 2023

O atleta sergipano Daniel Santos se destacou nos Jogos da Juventude 2023, em Ribeirão Preto (SP), após conquistar três medalhas de ouro no ciclismo. Daniel participou das quatro provas do ciclismo na competição nacional escolar e conquistou o ouro nas provas de velocidade, pontos e resistência, a última na segunda-feira, 04.

Daniel faz parte da delegação sergipana que está representando o estado nos Jogos da Juventude 2023, que acontecem na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, até o dia 17 de setembro. O atleta é natural da cidade de Porto da Folha, no alto sertão sergipano, e estudante do Colégio Estadual Cel. Maynard Gomes. Ele já conquistou uma medalha de ouro e uma de prata no ciclismo, na edição passada dos Jogos da Juventude, que aconteceu em Aracaju, em setembro de 2022.

Após a vitória, Daniel compartilhou a emoção em conquistar as medalhas nos Jogos da Juventude. “Esta é a minha terceira medalha de ouro. Somando, é a minha quinta medalha em Jogos da Juventude. São cinco medalhas em duas edições dos jogos, e esta é a minha última participação. Eu estou muito feliz, emocionado e sem palavras para descrever esse momento”, disse o atleta.

O professor Wagner Luiz, que orientou Daniel durante as provas, explicou como foi a última vitória do atleta.“Estava todo mundo muito tenso na prova de hoje, que é uma prova de resistência, uma prova grande, com quase 60 ciclistas, uns experientes e outros menos experientes. Ele usou da estratégia de atacar, que é tentar sair logo do pelotão nas primeiras voltas, e foi o que aconteceu. Na quinta volta, eram 50 minutos de prova, e com cinco minutos de prova ele já conseguiu se distanciar do pelotão. Então ele deixou o pelotão para trás com mais três atletas. Um desses atletas não resistiu, ficaram três: Daniel, de Sergipe, um do Rio de Janeiro e outro do Paraná. Essa é uma prova tradicional, que ganha quem passa primeiro no risco, na faixa. Daniel conseguiu superar os outros dois atletas e ficou em primeiro lugar. Um fato histórico, porque é a primeira vez que Sergipe consegue três medalhas de ouro no ciclismo”, ressalta o professor.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou o desempenho e o potencial do atleta. “A gente já esperava que Daniel conquistasse novas medalhas nos Jogos da Juventude 2023, e ele foi lá e superou as nossas expectativas, conquistando três medalhas de ouro seguidas nas provas de ciclismo. Estamos muito felizes com os resultados, e mais ainda com o futuro que o espera enquanto atleta. Ele já tem cabeça de atleta e potencial para se tornar um grande profissional representando o estado”, afirma a secretária.

Jogos da Juventude

A delegação que representa Sergipe nos Jogos da Juventude 2023 é formada por oficiais, fisioterapeutas e 133 jovens atletas, com até 17 anos de idade, oriundos de escolas públicas e particulares do estado, selecionados a partir dos Jogos da Primavera. Com as medalhas de ouro conquistadas por Daniel, o Time Sergipe já coleciona quatro medalhas na competição, incluindo a medalha de prata conquistada pelo atleta Anthony Pedral no wrestling.

O translado dos atletas do Time Sergipe até os Jogos da Juventude está sendo totalmente custeado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a partir de um investimento de mais de R$600 mil. Além disso, a delegação sergipana também possui um fardamento único e personalizado, custeado com patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Fonte: Governo de SE