Meteorologia indica tempo favorável para o plantio do milho

Em 19 de março, Dia de São José, os produtores rurais seguem a tradição do plantio do milho, esperando chuvas que tragam boa colheita para o ciclo junino. A partir da segunda feira, 20 de março, o outono começa oficialmente, e a boa notícia é que, segundo a gerência de Meteorologia e Ações Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade (GMAC/Semac), a climatologia indica um início de trimestre com antecipação de chuvas em todo o Nordeste.

De acordo com o meteorologista Overland Amaral, mesmo enfraquecido, o fenômeno La Niña continua favorecendo o regime de chuvas do Nordeste. “Além disso, as chuvas foram antecipadas porque as águas da porção leste do Atlântico estão mais aquecidas, apressando a atuação da Zona de Convergência Intertropical, que é um sistema caracterizado por uma vasta área de instabilidade atmosférica e formação de grandes nuvens convectivas ao longo da região Equatorial. Outros sistemas de teleconexões atmosféricas também influenciam no favorecimento das chuvas no Nordeste”, explica Overland.

A previsão climática sazonal Nordeste do Brasil indica, portanto, a tendência de precipitação de chuvas normais a acima da média para o trimestre de Março, Abril e Maio. Mas fica o alerta: é importante utilizar métodos de armazenamento de água no solo para conservar a umidade, porque a probabilidade para o inverno 2023, de junho em diante, é de chuvas irregulares e de menor volume que as registradas no ano de 2022.