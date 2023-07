Cidadãos com senha terá atendimento exclusivo no Instituto de Identificação neste sábado

O Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) informa que o expediente deste sábado, 15, será direcionado ao atendimento exclusivo dos cidadãos que receberam senhas na ação realizada no dia 17 de junho. O atendimento será iniciado às 7 horas, na sede, localizada na Rua Porto da Folha, 345, bairro Getúlio Vargas.

De acordo com o diretor do instituto, Jenilson Gomes, a decisão reforça o compromisso com os cidadãos que se deslocaram até o instituto na última ação e foram informados sobre o atendimento na data sinalizada. “Mesmo atendendo um grande público no dia 17, decidimos distribuir senhas para um atendimento posterior, marcado para 15 de julho, com o intuito de suprir, ainda mais, a demanda da população. Portanto, o expediente do sábado é apenas o cumprimento do que foi repassado na ação”, explica.

A direção reforça que o atendimento é realizado somente mediante a apresentação da senha e da certidão de nascimento ou casamento original, que é o único documento obrigatório para emissão do RG.

Fonte: Governo de SE