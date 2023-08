Cidades-sede participam de reunião da Copa TV Sergipe de Futsal 2023

Todas equipes vão se enfrentar na primeira fase da competição e classificam-se as duas primeiras de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados. As quartas de final e as semifinais terão jogos de ida e volta. Já a final será em jogo único.

Em 2023, a Copa TV Sergipe chega a sua 16ª edição. Moita Bonita é a maior campeã com cinco conquistas (2006, 2009, 2010, 2011 e 2015). Lagarto tem três títulos (2019, 2018, 2017). Itabaiana tem dois títulos (2003 e 2008) e Glória também (2007 e 2012). Pinhão (2004), Itaporanga (2014) e Simão Dias (2022) somam um título cada.

Fonte: Globo Esporte SE