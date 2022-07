Cidades-sedes da Copa TV Sergipe de Futsal 2022 são definidas

Na última sexta-feira, 29, foram definidas as cidades-sedes da Copa TV Sergipe de Futsal de 2022. Após dois anos de hiato por conta da pandemia do novo coronavírus, a competição de futsal mais charmosa do estado acontece entre 6 de agosto e 24 de setembro.

Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Simão Dias, Pinhão e Ribeirópolis serão as sedes dos jogos durante a competição. O Congresso Técnico da Copa TV Sergipe de Futsal está marcado para a próxima segunda-feira e irá definir a forma de disputa.

Em 2022, a Copa TV Sergipe chega a sua 15ª edição. Moita Bonita é a maior campeã com cinco conquistas (2006, 2009, 2010, 2011 e 2015). Atual campeã, Lagarto tem três títulos (2019, 2018, 2017). Itabaiana tem dois títulos (2003 e 2008) e Glória também (2007 e 2012). Pinhão (2004) e Itaporanga (2014) somam um título cada.

