CIE de Lagarto recebe atletas de cidades sergipanas para aulão de judô

Atletas das cidades de Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão uniram-se, no último sábado, 15, aos alunos lagartenses do Centro de Iniciação ao Esporte Áthila Paixão (CIE), ligado à Prefeitura Municipal de Lagarto, para um aulão de judô. A iniciativa tem como finalidade a troca de experiências no treino e o fomento à competitividade na região.

O CIE é um complexo poliesportivo e social localizado no bairro Matinha, oferecendo mais de dez modalidades esportivas gratuitas, para crianças e adolescentes entre seis e 17 anos. Desde a sua inauguração, em 2023, tem se tornado uma importante referência na formação de atletas, com resultados expressivos alcançados, desde 2025, em competições tanto no estado quanto fora.

O sucesso está ligado à infraestrutura adequada, ao trabalho dos professores e à dedicação dos atletas, criando uma cultura esportiva de destaque e que tem atraído a atenção de outros municípios.

“Esse trabalho inter-regional é importante porque a gente consegue nivelar ou aumentar o nível dos nossos meninos. Hoje, Lagarto está no cenário nacional do judô, então esse movimento vai gerar um grande aprendizado porque permite lidar com outros tipos de comunidades e treinamentos diferentes. Além disso, vamos unir forças. O judô sergipano vê Lagarto como um grande potencial, como um polo no estado”, explica o diretor de Esportes e professor responsável pelas turmas de judô e jiu-jitsu do CIE, Carlos Henrique Bispo dos Santos

Para a aracajuana Patrícia Alves, mãe da atleta Lara Sofia, o aulão é uma chance importante de desenvolvimento das habilidades da filha, assim como uma experiência positiva para a família como um todo.

“É a nossa primeira vez aqui, amei a estrutura e os professores são bem disciplinados. Achei bastante organizado, a Prefeitura está de parabéns. É muito importante porque a gente vê o desempenho dela com outras atletas, a interação com outros professores. Para o desenvolvimento do judô, quanto mais ela lutar, melhor. Tanto é engrandecedor para ela quanto para as demais”, aponta.

Além de proporcionar momentos de aprendizado e integração entre atletas de diferentes municípios, o aulão reforça a importância do esporte como instrumento de formação e desenvolvimento para crianças e adolescentes. A iniciativa amplia as experiências dos alunos do CIE, fortalece o intercâmbio entre projetos esportivos e contribui para a consolidação de Lagarto como um dos polos de desenvolvimento do judô em Sergipe.

Fonte: Prefeitura de Lagarto