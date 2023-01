Cinco pessoas são presas suspeitas de furto de cerca R$ 1,4 milhão em materiais de alumínio

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana, com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriu 11 mandados judiciais em virtude de uma investigação pelo furto dos materiais, receptação qualificada, porte ilegal de arma de fogo e coação no curso do processo.