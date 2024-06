Cinema e educação: escola municipal leva alunos e familiares para sessão especial em Itabaiana

Na última quarta-feira, 19 de junho, a Escola Municipal Adelina Maria, em uma iniciativa inovadora, proporcionou uma experiência inesquecível para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e seus familiares. Todos foram levados até o Cinelaser, em Itabaiana, para uma noite de cinema repleta de emoção e integração.

Com o objetivo de promover a arte e a cultura, além de proporcionar um momento de lazer para a comunidade escolar, a escola organizou um evento que ficará marcado na memória de todos os participantes. Muitos dos presentes tiveram a oportunidade de assistir a um filme em uma sala de cinema pela primeira vez, vivenciando uma experiência cultural significativa.

A coordenadora da EJA, Adriana Lopes, destaca que a iniciativa vai além do entretenimento. “A ideia era não só integrar e elevar a autoestima dos nossos alunos, mas também oferecer uma oportunidade de contato com a arte do cinema, algo que muitos nunca tinham tido acesso antes. Ver a alegria e a emoção nos olhos de cada um foi gratificante e reforça a importância de ações como essa.”

A diretoria da escola, em nome de toda a equipe, agradeceu a todos que colaboraram para a realização do evento, destacando o apoio da Secretaria Municipal de Educação e dos servidores da escola. “Sem o esforço e a dedicação de cada um, desde a organização do transporte até o apoio dos nossos professores e demais funcionários, nada disso seria possível”, afirmou.

A iniciativa da Escola Adelina Maria não apenas reforça seu papel como referência em educação, mas também demonstra como a integração de diferentes atividades culturais pode enriquecer a experiência educacional e contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto