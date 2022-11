Ciúmes de mulher termina em tentativa de homicídio em Lagarto

Por volta das 13h da última sexta-feira, 25, um homem sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto. Na ocasião, ele foi ferido por um disparo de arma de fogo e ferido com uma faca.

De acordo com a vítima, um homem chegou a sua residência para tirar satisfações com seu irmão e ele, para afastar o desafeto, usou um facão. Diante disso, o suspeito saiu e retornou com mais pessoas em uma moto e um carro, chegando a efetuar cinco disparos de arma de fogo, sendo que um dos disparos atingiu a região pulmonar da vítima.

Segundo a Polícia Militar, ainda ferido, a vítima ainda relatou que o motivo da briga entre seu irmão e o suspeito seria ciúmes de uma mulher.

Por fim, uma equipe do Sami foi acionada e levou a vítima para o Hospital Universitário de Lagarto, enquanto os projéteis foram recolhidos pela família e entregues à Delegacia Regional de Lagarto. A Polícia Civil já trabalha para capturar os envolvidos no crime.