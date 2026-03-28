Cliente Banese Card pode pagar o IPVA 2026 em até 12 vezes

Os proprietários de veículos em Sergipe que são clientes Banese Card podem usar o cartão de crédito para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026, com a facilidade de dividir o valor em até 12 vezes.

Essa é uma das facilidades da campanha “IPVA Sem Aperto”, realizada pelo Verdinho, e que estará em vigor até 30 de dezembro do corrente ano. O objetivo é garantir que o cliente consiga estar com o IPVA em dia, evitando penalidades pelo não pagamento do documento, porém, sem precisar fazer sacrifícios financeiros, já que a quantidade de parcelas pode ser escolhida pelo cliente. Por meio de uma simulação, ele consegue saber, também, qual é o melhor valor disponível na operação.

Além de oferecer comodidade aos clientes, esta ação do Banese Card também reforça o compromisso da empresa em oferecer soluções financeiras que auxiliem o crescimento dos negócios e a melhora da qualidade de vida dos usuários.

Para aderir ao parcelamento, o interessado deve acessar o site do Detran/SE, o www.detran.se.gov.br > veículo > licenciamento anual/IPVA e preencher as informações corretas, que permitirão ao usuário acessar o próximo estágio. No momento da escolha da forma de pagamento, é necessário selecionar a opção pagamento com cartão de crédito, escolher o “Banese Card” e definir o número de parcelas/valor que melhor se encaixa no orçamento pessoal ou familiar.

Fonte: Governo de SE