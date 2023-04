Clínica Cealetox lista dicas para aumentar a segurança nas escolas

Em meio aos recentes acontecimentos envolvendo as escolas, a Clínica Cealetox listou uma série de medidas que os pais e responsáveis podem adotar para aumentar a segurança nas unidades educacionais. Confira!

As dicas foram listadas pela psicopedagoga da Clínica Cealetox, Lívia Lima, que aproveitou a oportunidade para convidar todos para fazerem uma corrente de oração, não importando o credo de cada cidadão, com o objetivo de enviar energias positivas para as escolas, sejam elas próximas ou não dos lares e residências.

“Que hoje todos os alunos, professores e demais profissionais de todas as escolas possam sentir a paz que clamam e que seja sempre assim, uma paz permanente. Que a escola tenha a paz para ser o que é: lugar de transformação, de evolução, de barulho da criatividade e aprendizagem acontecendo a todo vapor”, diz a psicopedagoga.

E completa: “A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele”.