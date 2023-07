CMDCA divulga lista de candidatos aptos ao Conselho Tutelar de Lagarto

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Lagarto divulgou a relação dos 39 candidatos aptos para o Processo de Escolha Unificada dos Membros do Conselho Tutelar, homologados, do 1º e 2º Distritos do município para o quadriênio 2024-2028.

Eles se escreveram para o processo entre os dias 2 a 26 de maio de 2023, já as eleições para o Conselho acontecem no dia 1º de outubro de 2023 em locais a serem divulgados posteriormente nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Lagarto.

Aptos a disputarem o 1º Distrito 1 de 2