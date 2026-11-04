CNH: Detran/SE divulga nota sobre agendamento dos exames de direção veicular

Em reposta ao Portal Lagartense, o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) divulgou uma nota de esclarecimento sobre a dificuldade para o agendamento dos exames de direção veicular.

De acordo com o órgão, a dificuldade apresentada para agendamento dos exames práticos de direção veicular está relacionada ao crescimento expressivo da procura após as mudanças no processo de habilitação estabelecidas pela Resolução Contran nº 1.020/2025.

A solução tecnológica utilizada pelo órgão para apoiar as bancas examinadoras foi dimensionada em abril de 2025, considerando as regras e a demanda existente à época. Com o novo cenário, o Detran-SE solicitou um aditivo contratual para ampliar a capacidade de atendimento. Embora a medida tenha permitido aumentar a oferta de vagas, a estrutura atual ainda não tem conseguido atender integralmente a procura.

O órgão segue adotando medidas para ampliar gradualmente a oferta de exames, respeitando as condições operacionais, contratuais e legais e reforça que o modelo atual já permite a realização de um volume maior de avaliações em comparação ao anteriormente praticado, além de assegurar o monitoramento e o registro eletrônico dos procedimentos, contribuindo para a transparência e a segurança dos exames.

O Detran/SE reafirma seu compromisso em buscar alternativas para reduzir o tempo de espera e melhorar o acesso aos agendamentos.