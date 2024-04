Colaboração entre HUL-UFS e IFS proporcionará estágio a alunos do Campus IFS Lagarto

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) firmaram projeto de colaboração para oferta de estágio para alunos do Campus IFS Lagarto na unidade hospitalar. A solenidade que formalizou a parceria entre as duas instituições ocorreu na manhã desta quarta-feira, 3, nas dependências do HUL.

A implantação do projeto visa colaborar com atividades de ensino e pesquisa e temas multidisciplinares aplicados a demandas de fortalecimento e ampliação da infraestrutura do hospital. Dessa forma, integrando os alunos do IFS Campus Lagarto a atividades de estágio e pesquisa, auxiliando-os no cumprimento de carga horária obrigatória para conclusão de cursos em áreas como arquitetura, edificações, eletromecânica e engenharia elétrica.

A reitora do IFS Sergipe, Ruth Sales Gama de Andrade, o diretor-geral do Campus IFS Lagarto, Ricardo Monteiro Rocha, além de professores e coordenadores da instituição foram recepcionados pelo superintendente do HUL-UFS, professor Manoel Cerqueira Neto e pelas gerentes de Ensino e Pesquisa, Evelyn Machado; Administrativa, Gislane Ladeia; e de Assistência à Saúde, Camilla Santana. Presente também a equipe de infraestrutura do hospital, envolvendo profissionais das áreas de arquitetura, engenharia elétrica, engenharia civil e engenharia mecânica.

Projetos e ações de infraestrutura

Uma das iniciativas é o estudo de viabilidade da implementação de um sistema de sensor de queda de baixo custo nos banheiros do HUL. Os alunos também terão oportunidade de atuar em projetos do hospital como a construção do Centro Administrativo de Ensino, Pesquisa e Imagens (CAEPI); a reestruturação da infraestrutura do HUL; e a construção do futuro almoxarifado central da unidade hospitalar.

“Essa parceria mostra a maturidade das instituições, que conjuntamente ganham com isso em uma iniciativa que visa ao final a coletividade, o público”, observou a reitora do IFS, Ruth Sales Gama. “Entendemos que sem parceria nada se constrói”, disse.

“O HUL se torna assim um campo de prática também na área de infraestrutura”, destacou Paulo Roberto, chefe do Setor de Infraestrutura Hospitalar. “Oportunizando aos alunos do Campus IFS Lagarto a participação no processo de modernização da infraestrutura hospitalar”, complementou.

Para o superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto, a iniciativa é um primeiro passo de uma parceria que visa avanços nesse segmento entre as instituições, e que está alinhada à missão institucional da unidade hospitalar envolvendo também ensino, pesquisa e inovação. “É uma soma enriquecedora onde saem ganhando as duas instituições, e a comunidade para a qual se destinam os nossos serviços”, finalizou.