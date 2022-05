Coletivo Lixo Zero Lagarto realiza ação em homenagem ao Dia do Gari

Na última segunda-feira, 16, foi celebrado o Dia do Gari, homenageando as pessoas que cuidam da limpeza nas cidades. Fatos importantes estão ligados a essa data, como o termo “gari” uma homenagem ao francês Pedro Aleixo Gary, que fundou a primeira empresa de limpeza no Brasil, em 1976, na cidade do Rio de Janeiro. Já a data comemorativa é referente ao dia de publicação da Lei que instituiu a categoria profissional, em 16 de maio de 1962.

A questão do lixo descartado nas vias públicas e nos arredores da cidade tem sido motivo da mobilização voluntária de pessoas ligadas ao bastante conhecido “Projeto Miaba”. A Equipe vem realizando mutirões de limpeza em rios, cachoeiras e participando de ações dentro do Coletivo Lixo Zero Lagarto. E assim foi no último domingo, 15 de maio, na área da Barragem Dionísio Machado, retiraram cerca de 100kg de resíduos impróprios para a natureza, coletaram plásticos, garrafas de vidro, embalagens, entre outros.

Mas qual seria a relação das missões do Projeto Miaba com o Dia do Gari? Seria esse compromisso com a natureza e conscientizar pelo exemplo! Não é só o Gari ou a Margarida, os únicos responsáveis pela limpeza de nossa cidade, somos todos nós, geradores de lixo e alguns cidadãos figuram como os reais infratores da lei 9.605/98, de Crimes Ambientais, deixando para trás um rastro de sujeira e poluição, embaixo de árvores e nem as margens dos rios escapam.

Até quando iremos ter esse péssimo hábito de abandonar o lixo que geramos no local visitado para um momento ímpar de lazer e diversão, se firmando na ideia primitiva de que o pessoal da limpeza fará o serviço? Se a natureza nos proporciona esses momentos, sejamos generosos e conscientes de nossas atitudes, dar trabalho ao gari não significa amontoar latinhas em locais de difícil acesso, é preciso tratar com dignidade aqueles e aquelas profissionais diários da limpeza municipal.

Cuide do que é nosso, equipe do Projeto Miaba e Instituto Lixo Zero Brasil, apoiam essa iniciativa!

Fonte: Assessoria