No início da noite desta terça-feira (25), um Fiat Siena colidiu com um Fiat Toro estacionado na Rua das Laranjeiras, no centro de Lagarto. Após o impacto, o condutor do Fiat Siena fugiu do local.

Quem tiver qualquer detalhe que possa ajudar na investigação, deve ligar para o número 190.