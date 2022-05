Colisão entre caçamba e veículo de passeio deixa um morto em Simão Dias

Na noite da última sexta-feira, 6, um acidente envolvendo uma caçamba e um veículo de passeio (Chevrolet Celta) resultou na morte de um homem identificado como Joelson. O caso ocorreu na Rodovia SE-179, que liga os municípios de Simão Dias a Pinhão.

Segundo consta, com o impacto, Joelson, que conduzia o Celta, apresentou ferimentos na região da cabeça e morreu no local. Já o óbito foi constatado pelas equipes do Samu, enquanto o corpo foi retirado do veículo por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O IML e a Polícia Criminalista também foram acionados para o caso.