Na noite da última quarta-feira, 14, dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na rodovia SE-100, no povoado Capuã, município de Barra dos Coqueiros.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o acidente foi uma colisão frontal entre um caminhão e um carro.

O condutor do caminhão permaneceu no local, enquanto a condutora do carro sofreu ferimentos e foi hospitalizada.

Fonte: Infonet