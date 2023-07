Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Lagarto

Na tarde desta sexta-feira, 4, uma colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida. O caso ocorreu na Rodovia Antônio Martins de Menezes, próximo ao Bar Caldo de Cana.

Segundo consta, o veículo estava no acostamento e ao entrar na pista de rolamento, o motociclista não conseguiu frear a tempo e a colisão ocorreu. Com o impacto, o segundo acaba arremessado por cima do veículo e é socorrido com ferimentos graves.

Agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto foram acionados e controlaram o tráfego na região, para garantir a segurança de todos que por ali passavam.