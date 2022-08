Colisão entre carro e moto deixa um morto e um ferido na BR-235

De acordo com o filho do carpinteiro, José Nadson das Neves, o pai estava indo pescar com um amigo quando o acidente aconteceu.

O velório acontece na casa da família, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. O sepultamento está marcado para às 11h desta quarta-feira, 03, no cemitério do Conjunto Parque dos Faróis. O carpinteiro deixa nove filhos.

Fonte; G1 SE