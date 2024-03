Colisão frontal entre caminhão e caminhonete deixa 3 sergipanos mortos e 1 ferido na Bahia

Acidente entre caminhonete e caminhão na Bahia, matou três sergipanos e deixou um ferido, na BR-242, na altura do Ibotirama, Bahia.

As vítimas, eram todas ocupantes da caminhonete, que ficou totalmente destruído.

Entre as vítimas estavam, Maria Aparecida Teixeira Novaes, de 72 anos, professora aposentada do Instituto Federal de Sergipe (IFS), mãe do condutor do veículo. Além dela, também faleceram Cecília Rufino dos Santos, 70 anos, amiga da família do condutor, e José Alexandre da Silva Freitas, 50 anos, amigo próximo.

O advogado Yamanni Teixeira Novaes, de 39 anos, natural de Aracaju, foi o único sobrevivente.

Ele foi conduzido ao Hospital do Oeste, em Barreiras.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia forte no momento do acidente.O motorista do caminhão não teve ferimentos.