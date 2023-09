Colisões com vítimas e casos de embriaguez no trânsito devem ser comunicados às polícias de trânsito

Quando um acidente de trânsito é registrado, pode ser necessária a intervenção dos órgãos da segurança pública. Essa ação pode ser feita pelos órgãos municipais de trânsito ou ainda pelas unidades de policiamento de trânsito, a depender do estado das vítimas e dos danos aos veículos. A atuação dos órgãos de segurança pública em acidentes de trânsito tem por objetivo atender às vítimas e preservar vidas para, depois, proceder com a liberação da via.

É com base na gravidade do acidente que o acionamento da segurança pública é direcionado, assim como revelou a delegada Daniela Lima, da Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT). “Nos casos de acidentes em que não há vítimas de lesões físicas ou falecimento e que há apenas danos materiais, recomendamos que as pessoas envolvidas tentem entrar em um entendimento”, iniciou.

Nesses casos em que a colisão resultou apenas em danos materiais, os envolvidos podem acionar o órgão municipal de trânsito. Daniela Lima acrescentou que se não houver acordo entre as partes, é recomendado o registro dos danos. “Recomendamos que seja documentado da melhor maneira possível, fotografando e liberando a via. As pessoas que não entraram em acordo vão procurar judicialmente o ressarcimento”, complementou.

Já para os acidentes envolvendo lesões corporais e mortes, é preciso acionar os órgãos de segurança pública. “Nos acidentes em que há suspeita de embriaguez e que há vítimas de lesão corporal, é preciso acionar a CPTran ou o BPRv, que fará o acompanhamento dessa ocorrência. Nas situações com falecimento, há um procedimento operacional padrão de acionamento da Criminalística e do IML, que fazem o isolamento do local”, citou Daniela.

Esse acionamento é feito junto ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), pelo telefone 190, conforme explicou o diretor da unidade, major Daniel Couto. “O papel do Ciosp também é o de acionar os batalhões de trânsito para atender ocorrências envolvendo veículos particulares com vítimas. Temos também o apoio do Corpo de Bombeiros no momento da detecção de pessoas presas às ferragens”, especificou.

Além de acionar as equipes de policiamento de trânsito, como a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), e o Corpo de Bombeiros, o Ciosp também faz o direcionamento ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “O Samu também é informado pelo Ciosp para nos fornecer o apoio no atendimento pré-hospitalar das vítimas de acidentes de trânsito”, acrescentou o major.

Denúncias de embriaguez

É o Ciosp que também recebe os chamados envolvendo flagrantes de condutores conduzindo veículos sob o efeito de bebidas alcoólicas. “Pelo 190 recebemos ligações com suspeitas de motoristas dirigindo seus veículos embriagados. Também no momento das blitze, a equipe policial se remete ao Ciosp para colher número de ocorrência para constar no registro do flagrante”, revelou major Daniel Couto, diretor do Ciosp.

Campanha Eu Sou o Trânsito

Durante o mês de setembro, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Detran/SE e CPTran da Polícia Militar estão apresentando a ‘Campanha Eu Sou o Trânsito’ reforçando a importância dos cuidados de todas as pessoas – condutores de veículos, pedestres e ciclistas – para um trânsito seguro. A campanha está sendo realizada no mês de setembro em alusão à ‘Semana Nacional do Trânsito’, que acontece entre os dias 18 e 25.

Também apoiam a campanha Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), Grupamento Tático Aéreo (GTA/SSP), Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (PCSE), Instituto Médico Legal (IML/Polícia Científica), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv/PMSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Superintendências Municipais de Transportes e Trânsito (Capital e interior) e Grupo Energisa.

Fonte: SSP/SE