Colônia 13 celebra realização do desfile cívico-cultural no povoado

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) promoveu, na tarde do último sábado, 12, o desfile cívico-cultural no povoado Colônia 13. Com o tema “Lagarto é mais: Nossa história, nossa gente, nosso futuro”, o evento contou com a participação da comunidade escolar de unidades municipais e estaduais, assim como de grupos culturais locais e representantes das Forças Armadas.

O desfile é organizado pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), em parceria com as secretarias municipais de Cultura (Secult), do Turismo (Semtur) e de Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop).

Ele teve início às 15h, em um percurso partindo dos arredores da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro Sul de Sergipe (Cercos) indo em direção à Rua G e encerrando-se no conjunto Uirapuru.

“Os desfiles cívicos unidos formam uma homenagem a todas as celebrações que a nossa terra faz. Trazer para a zona rural os desfiles cívicos é promover um intercâmbio de culturas, seja dos munícipes aqui da Colônia 13 hoje ou do povoado Brasília amanhã, mas também das escolas locais que apresentam seus projetos pedagógicos. É a grande festa do povo, um momento de congraçamento entre as escolas, as organizações da sociedade civil e os coletivos culturais e sociais”, explica a secretária municipal da Educação, Taysa Mércia

Passaram pelo circuito a Filarmônica Lira Popular de Lagarto/SE, o Tiro de Guerra, pela Fanfarra Independente Raios, a Escola Municipal Adelina Maria de Santana Souza, a Escola Municipal José Antônio dos Santos, o Centro de Excelência Professor José Cláudio Monteiro, a Escola Municipal Eudálio de Lima juntamente com a Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário, o Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira e a Escola Municipal Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro.

Para quem desfila, como aponta o maestro do Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira, Claudemilson Júnior, cuja banda é composta por 62 integrantes, esse é um momento especial, onde o ensaio de meses é colocado à prova, demonstrado de perto para a comunidade onde a unidade está inserida.

“A gente trabalha praticamente seis meses para o dia de hoje. Agora é só se divertir e aproveitar. É muito importante tocar aqui onde estão presentes os pais, os familiares dos alunos”.

Quem decide acompanhar como espectador também vive um momento ímpar. É o caso de Maria Cristina Macedo, que veio de Salgado para prestigiar a sobrinha que desfila pela Escola Municipal Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro e reencontrar a família que reside na Colônia 13.

“Eu venho todos os anos, já é uma tradição. Desta vez, vou ver a minha sobrinha Samile. Achei tudo bacana, bem organizado. Vim assistir com a minha mãe, minha irmã e minhas sobrinhas”, conta.

Com a participação de estudantes, educadores, famílias, grupos culturais e instituições, o desfile cívico-cultural reforçou o caráter coletivo da celebração e valorizou a história e as tradições de Lagarto. A iniciativa também amplia a presença das atividades culturais e educacionais nos povoados, aproximando a programação da Prefeitura das comunidades da zona rural do município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto