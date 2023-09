Colônia Treze celebra sua Identidade no Desfile Cívico-Cultural

No último sábado, 09, a Colônia Treze brilhou como palco do Desfile Cívico-Cultural. Mais uma vez, o esplendor, a singularidade das instituições e a impecável organização surpreenderam todos os presentes, lotando as ruas da comunidade.

Desfilaram com grande emoção: a Lira Popular Filarmônica, o Tiro de Guerra 06/015, a Escola Laudelino Prata Loiola, a Banda da Artur de Oliveira Reis (Frei Cristóvão), a Escola Santos Dumont, a Escola Erundina Mota Souza, a Banda da José Antônio dos Santos, a Escola Eudálio Lima, a Banda da Adelina Maria de Souza, a Escola Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro e o Colégio Luiz Alves de Oliveira.

No palanque oficial, a prefeita Hilda, os deputados Áurea e Gustinho, e os secretários Rafaela Ribeiro (Governo), Magson Almeida (Educação), Tamires Prata (Esporte), Marlysson Magalhães (Saúde) e Euzebio Francisco (Articulação Política) acompanharam o evento e foram homenageados de diversas formas. Vereadores, incluindo Josivan “Gordinho da Laranja”, Rubinho do Tanque e Vilânio do Treze, e outras autoridades também marcaram presença.

Fonte: Prefeitura de Lagarto