Colônia Treze vence o Lagarto na Copa TV Sergipe de Futsal

A seleção da Colônia Treze estreou com vitória por 4 a 3 sobre o Lagarto, na noite da última terça-feira, 22, pela Copa TV Sergipe de Futsal.

O Verdão saiu na frente com Cesinha, que se livrou do goleiro na linha lateral e estufou as redes para abrir o placar. Mas a Colônia Treze empatou com Itamar, após vacilo defensivo do Lagarto.

No segundo tempo, o Lagarto partiu para o ataque, mas foi o Treze que voltou a marcar, dessa vez com Pablo, que contou com a falha do goleiro para virar o jogo.

Aproveitando novo vacilo do goleiro linha, Itamar marcou o segundo dele no jogo e o terceiro da Colônia Treze, aproveitando passe de Jesse. O quarto gol saiu dos pés de Carlos Alberto, que chutou do meio da quadra para marcar.

O Lagarto chegou a esboçar uma reação, diminuindo o marcador com Thyago, e depois com Lukinhas aproveitando rebote, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 4 a 3.