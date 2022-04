Com a presença de Rogério Carvalho, Valmir e Ibrain se filiam ao PV

Na manhã da última sexta-feira, 1º, o deputado estadual Ibrain Monteiro e o ex-prefeito de Lagarto José Valmir Monteiro se filiaram ao Partido Verde (PV). A solenidade ocorreu na sede da sigla em Aracaju e contou com a presença do senador e pré-candidato ao Governo de Sergipe, Rogério Carvalho (PT).

Na ocasião, Ibrain fez questão de ressaltar a hospitalidade e a vontade de crescer junto com o PV e com os outros partidos que fazem parte da federação: Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Comunista do Brasil (PC do B).

“Estou muito feliz com o convite feito a mim e ao meu pai. Agradeço a Reynaldo Nunes e aos demais colegas pela indicação do nosso nome na sigla, em especial, agradeço ao nosso Senador Rogério Carvalho, que vem conversando, nos incentivando e nos mostrando que Sergipe pode mais”, disse Ibrain em seu discurso de filiação.

Já o ex-prefeito de Lagarto Valmir Monteiro afirmou: “Nunca estive filiado ao PV, mas sempre tivemos uma boa relação em todas as campanhas, e agora havendo a oportunidade e o convite, decidi caminhar junto com esse grupo que sem dúvidas pode e vai dar a Sergipe um destino melhor”.

Por outro lado, Rogério Carvalho enalteceu o apoio recebido pelo PV na composição da federação junto com o PT. “Recebemos esses novos filiados do PV com bastante alegria, visto que o PV faz parte de nossa federação. A construção de políticas públicas, que mudem as vidas das pessoas, se faz com coragem para mudanças e com o olhar sempre no futuro. Certamente, Valmir Monteiro, Paulo Júnior e Ibrain Monteiro chegam num momento decisivo para a democracia do nosso Estado. São três referências políticas respeitadas em Sergipe e que, certamente, contribuirão para nossa pré-campanha”, disse.