Com armas e drogas, homem é preso por violência doméstica no povoado Brejo

Na tarde da última segunda-feira, 30, um homem foi preso pelo crime de violência doméstica no povoado Brejo, na zona rural de Lagarto. Ele estava em posse de um revólver calibre .32 municiado de fogo, dois facões e 300g de cocaína.

De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), a mulher informou que chegou a vias de fato durante uma discussão com o seu companheiro, que a impediu de levar a filha deles, que tem um mês de nascida, para a casa da tia, situada no Conjunto Júlia Nogueira, na cidade de Lagarto.

A mulher ainda relatou que o homem tinha uma arma escondida embaixo do colchão e que resolveu sair de casa quando descobriu que havia quantidades de drogas no local. Diante disso, o suspeito autorizou a entrada dos policiais na residência e foi detido.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.