Com aumento de alunos, Prefeitura de Lagarto amplia escola de Olhos D’água

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, está escrevendo uma nova história na Escola Municipal Antônio Xisto dos Santos, localizada no Povoado Olhos D’água. Um desenho que saiu do papel e que, com perseverança, está sendo finalizado após anos e prestes a se realizar.

De acordo com o diretor João Paulo Mendes, “a escola precisava de no mínimo uma sala, pois não suportava o quantitativo de turmas, então era um mecanismo muito complexo para a unidade se manobrar e auxiliar o anexo que favorecia.

Para o secretário da Educação, professor Magson Almeida, o maior prazer como educador é contribuir e fazer com que as coisas se concretizem. “Com esses resultados, os mais beneficiados são o corpo escolar e alunos, tendo uma qualidade e um conforto adequado para um bom desempenho no processo de ensino”, refletiu.