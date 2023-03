Com busca ativa, ‘Sergipe é aqui’ leva serviços à população de Propriá

O município de Propriá, no baixo São Francisco sergipano, recebeu na última quarta-feira, 22, a segunda edição do ‘Sergipe é aqui’. Seguindo na proposta de percorrer todos os 75 municípios, o Governo de Sergipe deu continuidade ao seu projeto itinerante ofertando mais de cem serviços e atendimentos por meio de 17 secretarias.

Para chegar aos locais mais distantes e contemplar o maior número possível de sergipanos, o ‘Sergipe é aqui’ promove a busca ativa de beneficiários. Mobilizando equipes e agentes técnicos, as secretarias e órgãos vão até aqueles que precisam dos serviços para entender suas demandas e oferecer toda a orientação necessária.

Serviços

O auxiliar de serviços gerais Elisânio do Nascimento foi o primeiro atendido do dia no estande de emissão de documentos, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). Para conseguir tirar a segunda via da carteira de identidade, ele chegou cedo ao Colégio Joana de Freitas Barbosa. “Tem bastante gente pra ser atendida e bastante gente pra atender também. É muito bom quando tem essas ações, deveria ter mais vezes no ano. A maioria das pessoas não tem recurso, então quando tem uma ação assim adianta muito pra gente”, afirmou.

A senhora Rosângela Alves veio do povoado Santa Cruz para aproveitar os exames disponibilizados pela Unidade de Atenção à Saúde da Mulher. A carreta rosa, como é conhecida a unidade, é um dos órgãos presentes pela primeira vez no ‘Sergipe é aqui’.

“Assim que cheguei já recebi a ficha e fui bem atendida. Vim no ônibus que passou buscando o pessoal nos povoados, e estava todo mundo empolgado. É uma grande oportunidade, porque às vezes a gente não tem como ser atendido. Eu, por exemplo, estou vindo fazer um exame pendente desde 2022. É uma maravilha, a gente só tem que agradecer”, destacou.

Também presente pela primeira vez no evento está a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), oferecendo serviços como ligação de água, tarifa social, faturamento de contas e outros. O superintendente comercial da Deso no interior, Mizael Junior, ressaltou a relevância da programação para aproximar instituições e população.

“A Deso faz questão de estar perto da população, trazendo o atendimento móvel com todos os serviços que a gente expõe em nossos escritórios. Nosso projeto é estar mais perto do povo. Também estamos trazendo a distribuição de água, que faz parte da nossa função social, assim como ações de conscientização pela preservação dos mananciais”, resumiu.

Alex Feitosa Silvestre está em busca de emprego, e aproveitou a programação do ‘Sergipe é aqui’ para fazer sua carteira de trabalho. De quebra, Alex recebeu informações para fazer seu cadastro no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). “Fiz meu cadastro, fui atendido bem rápido e fui bem orientado. Com fé em Deus, agora vou conseguir meu emprego”, disse.

A estudante Micaelly Ferreira compareceu ao estande da Superintendência Estadual da Juventude (Superjuv) para fazer sua Identidade Jovem (ID Jovem). Para ela, o documento representa a possibilidade de acessar espaços e serviços. “Fazer o ID Jovem era algo que eu sempre tive vontade, até porque é algo que nos traz oportunidades diferentes. Eu acho muito importante a participação do governo aqui na nossa cidade. Tem muitos jovens que não tem condições para comprar um ingresso de cinema ou de teatro, ou para pagar viagens. Então, o ID Jovem dá essa possibilidade de a gente conhecer lugares novos”, considerou.

A produtora rural Lucian Lemos Leite cria porcos e cultiva hortas. Recebendo a assistência técnica da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Lucian esteve presente no evento para receber sua Declaração de Aptidão (DAP).

“Já tinha sido cadastrada, mandado meus documentos, e só vim pegar a DAP. Agora vou poder pegar empréstimo, pagar o sindicato, fazer várias coisas. O atendimento é ótimo, o pessoal está dando informações a todo mundo que chega aqui. E receber a DAP das mãos do governador é melhor ainda”, enfatizou.

Parceria

Para o governador Fábio Mitidieri, o projeto itinerante reafirma o compromisso da gestão em levar a estrutura administrativa do Estado por todo o seu território. “Nosso objetivo é aproximar a gestão das pessoas, trazendo ofertas de mais de cem serviços, com 17 secretarias mobilizadas. Trouxemos toda a estrutura do governo para fazer jus à nossa querida Propriá, no baixo São Francisco e, hoje, simbolicamente, capital do estado. A ideia sempre foi essa: descentralizar o serviço e levar mais atendimento para o interior”, frisou.

Na ocasião, o Governo de Sergipe fez a apresentação do programa Mão Amiga Rizicultura, que é um compromisso de campanha firmado por Fábio Mitidieri e dado início hoje em Propriá. Também foi assinada ordem de serviço para reforma de escola e construção de quadra, anunciada pavimentação asfáltica de dez mil metros de ruas e assinatura de termo de entrega para construção de moradias populares, entre outras ações. “É o Governo trazendo benefício para quem mais precisa, onde ele mais precisa, que é na casa dele”, destacou o governador.

O secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo, falou sobre a receptividade de Propriá no ‘Sergipe é aqui’. “Voltar a Propriá é muito gratificante, onde sempre sou bem recebido. Como secretário de Estado da Casa Civil, fazer parte do planejamento e coordenação do ‘Sergipe é aqui’, cumprindo esse nosso compromisso de levar o Estado para mais próximo das pessoas tem um significado especial. É mais cidadania às pessoas e o governo mais perto do povo, levando os serviços e ações que as pessoas precisam, sem que elas precisem se deslocar à capital. E nesta segunda edição pudemos ver o quanto as pessoas já aprovaram essa iniciativa do Governo do Estado que é o ‘Sergipe é aqui’. Um compromisso com o envolvimento das secretarias, órgãos e servidores que fazem nosso governo”, disse.

O prefeito de Propriá, Valberto de Lima, agradeceu pela parceria com o Governo do Estado. “É uma honra receber nosso governador, que veio transformar Propriá na capital do estado e trazer investimentos de mais de R$ 10 milhões. São reformas que estavam sendo esperadas há 30 anos. Se o governo beneficia Propriá, beneficia toda a região. Nossa equipe não mediu esforços para ajudar a transformar este em um evento grandioso para todo o baixo São Francisco. Então, queremos agradecer pelos benefícios trazidos pelo governo, dizer que estamos à disposição e que nós sabemos que podemos contar com vocês”, pontuou.

O secretário Especial da Comunicação Social, Cleon Nascimento, destacou a relevância da conexão direta com a comunidade que o evento proporciona. “O mais importante do ‘Sergipe é aqui’ é poder ouvir as demandas da população e a interiorização do governo”, enfatizou.

‘Sergipe é aqui’

Reunindo mais de 300 servidores, o ‘Sergipe é aqui’ é organizado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc) e conta com a participação de secretarias de Estado, autarquias e órgãos estaduais. A primeira edição foi realizada em Boquim, no sul sergipano, em fevereiro, com mais de 1,5 mil atendimentos registrados.

