Com companhias em Boquim e Poço Verde, PM eleva Gati e Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior

A Polícia Militar conta com um novo batalhão em Sergipe. O Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) foi elevado à categoria de batalhão. A unidade passou a ser intitulada Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) desde o dia 7 de março. O BPati atua com tropas altamente especializadas para enfrentamento direto a grandes ocorrências no interior de Sergipe.

De acordo com a comandante do BPati, major Manuela Gomes, a elevação à categoria de batalhão foi definida pelo Comando-Geral da Polícia Militar. “O comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, elevou para categoria de batalhão. Agora, a nossa sede que fica na Grande Aracaju vai integrar companhias no interior do estado”, explicou.

Conforme a comandante da unidade, o BPati passa a abranger quatro companhias. “A primeira companhia em Boquim. A segunda, no município de Itabaianinha. A terceira em Poço Verde. E, por fim, a quarta, no município de Capela. Para conseguirmos expandir, estamos trabalhando nessa transição”, citou.

A major Manuela Gomes ressaltou que a missão da unidade está mantida com a criação do BPati. “Nós vamos manter a nossa missão que é trabalhar com ocorrências de grande vulto, de complexidade elevada e combate ao novo cangaço que são os crimes de roubos a instituições financeiras”, evidenciou.

E, como mulher, a comandante do BPati destacou que as mulheres também estão prontas para atuar no combate à criminalidade. “Nós, mulheres, trabalhamos e estudamos com os nossos colegas homens. Trabalhamos com técnica e operacionalidade para levar o bem-estar social”, concluiu.