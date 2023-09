Lagarto abrirá as portas para debate sobre o futuro dos jovens

A Prefeita Municipal de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes (SEJESP), anunciou a realização da IV Conferência Nacional de Juventude, um evento de extrema importância para a comunidade local e a juventude lagartense. Com o tema “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”, a conferência promete trazer discussões relevantes para o desenvolvimento e bem-estar dos jovens.

Este evento representa a etapa municipal da IV Conferência Estadual de Juventude e está programado para ocorrer no dia 20 de setembro de 2023, das 13h às 17h, no Ginásio da Estação Cidadania Áthila Paixão, localizado no Bairro Matinha.

A IV Conferência Nacional de Juventude é uma oportunidade única para os jovens lagartenses participarem ativamente na formulação de políticas públicas que afetam diretamente suas vidas. Ao longo da conferência, serão debatidos temas cruciais relacionados ao desenvolvimento, direitos, participação cidadã e qualidade de vida dos jovens, visando construir um futuro mais promissor e inclusivo.

Fonte: Prefeitura de Lagarto