Com eliminação do Lagarto, Givanildo Sales assume Fluminense de Feira

Com a eliminação na semifinal do Campeonato Sergipano, o Lagarto não tem mais competições para disputar em 2023. Por isso, o técnico Givanildo Sales aceitou o desafio de comandar o Fluminense de Feira na disputa da Série B do Campeonato Baiano.

A contratação foi anunciada na última segunda-feira, 10, pelo Touro do Sertão, que estreia no dia 14 de maio, contra o Leônico, em partida com horário e local a serem confirmados.

Nesta temporada, Givanildo Sales fez 13 jogos à frente do Lagarto, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas.

O treinador de 50 anos tem passagens por diversos clubes, como Capital-AC, Juazeirense, Campinense-PB, CSE-AL, entre outros.