Com equipamentos, viatura e videomonitoramento, Lagarto amplia estrutura da Guarda Municipal com recursos destinados pelo Delegado Alessandro

Mais equipamentos, viatura, armamentos e tecnologia para quem está nas ruas protegendo a população. Em Lagarto, investimentos destinados pelo senador Alessandro Vieira (MDB/SE) somam quase R$ 1,2 milhão e vêm fortalecendo a estrutura da segurança pública do município. Na prática, os recursos ampliaram a capacidade de atuação da Guarda Municipal, melhoraram as condições de trabalho dos agentes e deram ao município ferramentas para responder com mais eficiência às ocorrências.

O resultado aparece no cotidiano dos profissionais que estão na linha de frente. Os recursos permitiram a aquisição de armamentos, equipamentos de proteção, materiais permanentes, infraestrutura e uma viatura, além de investimentos em videomonitoramento e iluminação. Também foram destinados equipamentos para a Diretoria de Trânsito e Transportes Urbanos.

Para o diretor da Guarda Municipal de Lagarto, Édipo Moraes, a mudança na estrutura da instituição é perceptível. Há 14 anos na corporação, ele afirma que os investimentos fizeram diferença tanto para a segurança dos agentes quanto para a qualidade do atendimento prestado à população. “Graças às emendas do senador Alessandro Vieira, adquirimos nossos equipamentos, armamentos e viatura. Isso se transforma em uma maior eficiência no atendimento de ocorrências e em uma melhor prestação de serviço para nossa população. Tivemos a aquisição de equipamentos modernos, equipamentos de primeiro mundo, a exemplo das pistolas Glock, que são referência, e isso só foi conquistado graças à destinação dessas emendas”, afirmou.

A estrutura recebida pela Guarda inclui R$ 200 mil para aquisição de equipamentos por meio do Ministério da Justiça e outros R$ 200 mil destinados à equipagem da corporação, incluindo EPIs, armamentos, instrumentos de menor potencial ofensivo e infraestrutura. Outros R$ 200 mil foram destinados, por transferência especial, à aquisição de equipamentos e armamentos.

A tecnologia também passou a fazer parte dessa estrutura. Foram destinados R$ 250 mil para videomonitoramento, dentro do projeto Sentinela Azul, incluindo a aquisição de kits de iluminação. Para o trabalho de patrulhamento e atendimento das ocorrências, uma viatura descaracterizada, no valor de R$ 115.435,99, foi adquirida por meio de emenda de bancada e execução direta do Ministério da Justiça. Há ainda R$ 200 mil destinados à Diretoria de Trânsito e Transportes Urbanos, ampliando a capacidade do município para atuar também na organização e fiscalização do trânsito.

Segurança começa onde a população está

A experiência de Lagarto exemplifica uma linha de atuação defendida por Alessandro Vieira na segurança pública: fortalecer também as estruturas municipais, onde os agentes estão próximos da população e participam diretamente da prevenção e do atendimento das ocorrências.

“A segurança pública não acontece apenas nas grandes estruturas. Ela acontece também na rua, no bairro, no município. Por isso, quando destinamos recursos para uma Guarda Municipal, estamos dando melhores condições para o profissional que está diante do cidadão. Equipamento, armamento, viatura e tecnologia não são luxo. São instrumentos de trabalho e fazem diferença na capacidade de proteger a população”, afirmou Alessandro.

Segundo o senador, os investimentos em segurança pública em Sergipe já chegam a aproximadamente R$ 60 milhões, destinados a diferentes instituições e municípios. O impacto dessa política de investimentos ocorre em um cenário de melhora dos indicadores de segurança de Sergipe. O estado, que já esteve entre os três mais violentos do país, avançou nos últimos anos e atualmente aparece entre os três estados mais seguros do Nordeste. A evolução é resultado de um conjunto de ações e políticas públicas, mas a ampliação da estrutura disponível aos profissionais que atuam na segurança é um dos componentes desse processo.

Para Édipo Moraes, o fortalecimento das guardas municipais tem papel importante nesse cenário. “Como um especialista em segurança pública que o senador é, um conhecedor na teoria e na prática do que é a segurança pública, ele entendeu que a segurança começa nos municípios. Guardas municipais bem preparadas, bem equipadas e treinadas vão proporcionar que a população fique segura e seja bem protegida de uma forma mais eficaz”, destacou.

O diretor chama atenção ainda para uma dificuldade enfrentada pelos municípios: a ausência de uma fonte federal direta e permanente para estruturar as guardas municipais. Nesse contexto, segundo ele, as emendas parlamentares se tornam fundamentais para que as corporações consigam adquirir equipamentos e avançar tecnicamente.

“Sem as emendas do senador Alessandro, as guardas não conseguiriam se manter ou evoluir tecnicamente e taticamente com seus equipamentos. Todos esses investimentos se transformam em proteção a mulheres, proteção à população lagartense e proteção à nossa cidade”, afirmou.

A percepção de quem vive em Lagarto também aparece como parte desse resultado. Moradora do município, Érica Pereira destaca a atuação do senador em relação às demandas da população. “Eu apoio ele porque admiro em primeiro lugar o excelente trabalho dele, que é voltado exatamente para a população, para o que a gente precisa, ele corre atrás, nos representa, e a seriedade dele é muito importante para conosco. Por isso que eu e minha família apoiamos o delegado Alessandro, estamos com ele com certeza”, afirmou.

Fonte: Assessoria