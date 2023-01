Com gol contra, Lagarto conquista sua primeira vitória no Sergipão 2023

Na noite do último sábado, 21, o Lagarto Futebol Clube conquistou sua primeira vitória do Campeonato Sergipano de 2023 ao vencer o Falcon, por 1 a 0, em partida realizada no Estádio Paulo Barreto de Menezes.

O placar foi aberto no primeiro tempo, aos 35 minutos, com um gol contra do atleta Gonçalves. Diante disso, o Falcon até buscou o empate, mas o Verdão conseguiu manter a vantagem dentro de casa, o que animou o elenco e a torcida.

O Lagarto volta a campo no próximo sábado, 28, às 15h15, quando enfrentará o Estanciano, no Estádio Augusto Franco, em Estância.