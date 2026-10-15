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Com governador Fábio, Sergipe lidera ranking de infraestrutura no Nordeste

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Sergipe é líder em infraestrutura no Nordeste, segundo o índice Infra-BR do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). O cenário positivo é resultado de quase R$ 4 bilhões em investimentos realizados pelo governador Fábio Mitidieri nos últimos quatro anos.

Nacionalmente, Sergipe é o 12ª estado do ranking, posição de destaque no país. O Infra-BR reúne 67 indicadores distribuídos em seis eixos principais: energia e conectividade, mobilidade, água, bem-estar social e cidadania, meio ambiente e resiliência e saneamento básico.

 

 

 


Segundo o Confea, a avaliação considera a quantidade de obras e diferentes aspectos dos investimentos que influenciam na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico, prioridade para o governo Fábio.

O gestor faz grandes obras no estado, que terão impacto positivo direto para os sergipanos e para o estado. São exemplos disso a nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo, na capital, a Adutora do Leite, no Alto Sertão, e a nova maternidade.

Fonte: Assessoria de Comunicação

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