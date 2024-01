Prefeita Hilda viaja e Fábio Frank assume a Prefeitura de Lagarto

A partir desta segunda-feira, 8, até o dia 18 de janeiro, o vice-prefeito de Lagarto, Fábio Frank, estará no comando interino do Município. A transmissão do cargo ocorreu após o casamento da prefeita Hilda com o deputado federal Gustinho Ribeiro, na última sexta-feira, 5.

Em vídeo divulgado no último domingo, 7, Hilda Ribeiro afirma confiar que a Prefeitura de Lagarto estará em boas mãos durante o seu afastamento. “Tenho certeza que, como sempre tem feito, exercerá um excelente trabalho e continuará cuidando da nossa cidade”, disse a gestora.

Já o prefeito interino, Fábio Frank, afirmou ser uma grata satisfação poder dar continuidade aos trabalhos da prefeita Hilda.