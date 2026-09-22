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Com inscrições esgotadas, Hospital de Cirurgia promoverá corrida dos 100 anos neste sábado, 26

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Neste sábado, 26, cerca de 600 atletas vão ocupar o Calçadão da Praia Formosa, em Aracaju, para a Corrida dos 100 Anos do Hospital de Cirurgia (HC). A primeira edição do evento esportivo da instituição filantrópica chega com um resultado que demonstra a adesão do público: as 600 vagas foram preenchidas um mês antes da prova.

Com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, a corrida integra a programação comemorativa do centenário do Cirurgia e reunirá corredores profissionais e amadores, colaboradores, parceiros e pessoas da comunidade. A proposta é levar a celebração para além dos muros do hospital, unindo esporte, saúde e qualidade de vida em um momento de integração com a sociedade sergipana.

Para a interventora judicial do HC, a enfermeira Márcia Guimarães, o sucesso das inscrições logo na primeira edição reforça o significado de compartilhar o centenário com a população. “Essa adesão nos deixa muito felizes porque mostra que as pessoas abraçaram a nossa corrida e, principalmente, essa celebração. O nosso Cirurgia chega aos 100 anos com uma história que pertence a muita gente. No sábado, queremos ver essa história representada nas ruas, com nossos colaboradores, parceiros, atletas e a sociedade reunidos em um momento de saúde, integração e alegria. Será uma tarde muito especial para todos nós”, afirma.

*Saúde também entra no percurso*

Realizada em setembro, a corrida também chama a atenção para duas causas diretamente relacionadas à atuação do Cirurgia. O Setembro Vermelho reforça a conscientização e a prevenção das doenças cardiovasculares, enquanto o Setembro Verde destaca a importância da doação de órgãos. O HC é referência em cardiologia e responsável pela realização de transplantes de rim e fígado em Sergipe.

*Programação*

A programação da corrida começará às 14h30, com a abertura da arena e as ativações dos parceiros. Às 16h15, será realizado o aquecimento dos atletas e, às 16h30, acontecerá a largada. As premiações estão previstas para começar por volta das 18h e, na sequência, o cantor Kaká Oliver comandará a apresentação musical.

*Entrega dos kits*

Antes da corrida, os atletas inscritos devem retirar seus kits nesta sexta-feira, 25, das 10h às 21h, no Shopping RioMar Aracaju, ao lado da loja Riachuelo. Para mais informações e atualizações sobre o evento, os participantes podem acompanhar o Instagram do hospital: @hospitaldecirurgia.

*Parcerias e organização*

A Corrida dos 100 Anos conta com patrocínio da Rede Onco Brasil, Banese e Angiocor e apoio da Associação de Funcionários do Hospital de Cirurgia (AFHC), Saulo Britto Corretora de Seguros e Planos de Saúde, Clínica Razões do Corpo, Fisio Power, Lutchi Cafés e Crescer. A organização é da Speed Produções e Eventos.

*Serviço*

*O quê:* Corrida dos 100 Anos do Hospital de Cirurgia

*Data:* 26 de setembro de 2026 (sábado)

*Horário:* 14h30 (abertura da arena) | 16h30 (horário da largada)

*Local:* Calçadão da Praia Formosa, em Aracaju

*Percursos:* 2,5km, 5km e 10km

*Inscrições:* esgotadas

*Assessoria de Comunicação:* (079) 99933-0750 (Tatianne Melo) | (079) 99928-7883 (Malu Araujo)

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