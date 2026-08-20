Assentamento Grelmar Brand ganha ações para fortalecer produção de milho em Lagarto

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, e a equipe da Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri), realizaram, na última quarta-feira, 19, uma visita técnica ao Assentamento Grelmar Brand (Betânia), para dialogar com a comunidade sobre a cultura do milho e acompanhar o desenvolvimento da produção local. Durante a visita, o gestor ouviu as demandas da comunidade e, entre os encaminhamentos, trouxe para o centro do diálogo a criação da Rota do Milho, proposta que busca fortalecer a cadeia produtiva, melhorar as condições de comercialização e ampliar as oportunidades para as famílias agricultoras.

O prefeito destacou que o fortalecimento da produção precisa estar acompanhado de investimentos que melhorem as condições de vida das famílias. “Mais do que um aumento significativo na produção de milho da região, levar infraestrutura e melhorias para os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Assentamento Betânia é também garantir maior renda e mais qualidade de vida para as famílias que vivem da agricultura aqui no município de Lagarto”.

Como parte da proposta, a Prefeitura trabalha para que a pesagem do milho produzido na região passe a ser realizada dentro do próprio município, substituindo a pesagem atualmente feita em Simão Dias. A medida busca manter em Lagarto parte da movimentação econômica gerada pela produção, além de contribuir para a atração de novos investimentos e fortalecer a atividade agrícola no município.

A atividade de escuta, realizada na quarta-feira, integra o trabalho de assistência técnica desenvolvido pela Semagri junto aos produtores rurais e reforça a importância da cultura do milho para as famílias agricultoras e para a economia da região. Atualmente, o assentamento possui 35 lotes, com cerca de 33 tarefas produtivas cada, e produz aproximadamente 2,425 milhões de quilos de milho por ano, o equivalente a mais de 40 mil sacas. A produção representa cerca de 20% do milho produzido na região.

O secretário executivo da Agricultura, Carlos Alberto, destacou a dimensão da produção do assentamento e sua importância para a economia regional. “A produção de milho daqui é muito significativa. São cerca de 2.425 toneladas produzidas por ano no assentamento, que representam aproximadamente 15% a 18% da produção de milho dessa região, conhecida como Rota do Milho de Lagarto. Esse milho é comercializado para indústrias e produtores, sendo utilizado na produção de ração e de alimentos, com parte da produção seguindo para Sergipe e também para a Bahia”.

A produção do assentamento atende diferentes segmentos, incluindo indústrias, granjas e propriedades de criação de animais, além de contribuir para o abastecimento da cadeia de produção de alimentos. Para os agricultores, o cultivo também representa uma importante fonte de trabalho e geração de renda.

O agricultor Adelmo Trindade, produtor da comunidade, ressaltou a importância do milho para as famílias que vivem e trabalham na região. “A plantação de milho é uma das principais atividades que temos aqui. É uma produção que dá resultado e que tem muita importância para os agricultores. Tudo que a gente planta aqui tem potencial e, com acompanhamento e apoio, podemos continuar fortalecendo nossa produção”.

Mais acesso à água

Outra ação anunciada para a região é a perfuração de um poço artesiano, com o objetivo de ampliar o acesso à água para as famílias do assentamento. A proposta é, posteriormente, possibilitar a implantação de água encanada para atender os 35 lotes da comunidade.

A iniciativa busca contribuir tanto para as atividades produtivas quanto para a qualidade de vida das famílias agricultoras, oferecendo melhores condições para o desenvolvimento da comunidade.

Sementes do Futuro

O trabalho de acompanhamento aos produtores também está associado às ações realizadas pela Semagri em parceria com o Governo do Estado, por meio do programa Sementes do Futuro. Durante a gestão, foram distribuídas 5,8 toneladas de sementes de milho e 1,5 tonelada de sementes de feijão aos agricultores, contribuindo para o fortalecimento da produção nas comunidades rurais.

Desde 2025 até o momento, a equipe técnica da Semagri já realizou 195 atendimentos técnicos, levando orientação e acompanhamento aos produtores rurais de Lagarto.

O período de colheita também evidencia a importância da melhoria das condições de acesso para o escoamento da produção. Com a produção atual, os agricultores da região movimentam mais de 40 mil sacas de milho por ano. Antes das melhorias nas estradas, os produtores chegavam a registrar uma diferença média de R$ 7 por saca nos custos relacionados ao escoamento, o que poderia representar cerca de R$ 7 mil por produtor, conforme os dados levantados na comunidade.

Empreendedorismo rural

A visita também contou com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee), que acompanha o potencial econômico da produção local e busca contribuir para a valorização dos produtos e para a ampliação das oportunidades de comercialização.

O secretário executivo da Semdee, Genildo da Souza Cruz, conhecido como Nininho da Bolo Bom, destacou o potencial da produção de milho como atividade geradora de renda e desenvolvimento para a região. “Viemos aqui para conhecer esse potencial enorme da produção de milho. A Semdee vem para auxiliar nesse processo, buscando contribuir para a comercialização desse produto, que tem um valor agregado importante e é um grande gerador de riqueza. Quanto melhor a logística e a circulação desse milho produzido em Lagarto, maior a possibilidade de efetivar vendas para outros mercados e contribuir para o desenvolvimento da região”.

As ações anunciadas reforçam o compromisso da Prefeitura de Lagarto com o fortalecimento da agricultura familiar, buscando melhorar as condições de produção, ampliar as oportunidades de comercialização e garantir mais qualidade de vida para as famílias agricultoras do Assentamento Betânia.

Fonte: Prefeitura de Lagarto