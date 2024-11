Com nova data, Programa Avançar acontecerá dia 27 em Lagarto

A próxima edição do Programa Avançar que será realizado na sede do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) em Lagarto, já tem a nova data marcada, será no dia 27 de Novembro.

O Programa Avançar, de iniciativa do Comandante Geral da PMSE, Coronel Alexsandro Ribeiro, visa fomentar o bem estar dos policiais militares e de seus dependentes.

O evento disponibilizará serviços de diversos setores da instituição, como:

-O fornecimento de carteira funcional e confecção da Carteira Nacional de Identificação;

-Entrega de legislações e assessoria sobre Direito Militar;

-Conferência de carga e material bélico, bem como fornecimento de materiais necessários para atividade laboral;

-Inspeção e orientação acerca da padronização da identificação visual da Unidade;

-Atualização cadastral;

-Atendimento médico, de nutrição e de fisioterapia, aferição de pressão e glicemia, e vacinação;

-Participação de programas institucionais como PROERD, Pro Vida e Ronda Maria da Penha;

-Além de serviços ofertados por parceiros como o IPES e o BANESE.

“Nós do 7º BPM estaremos de portas abertas esperando pelos senhores, abnegados policiais militares e seus dependentes, para um dia de humanização e promoção da qualidade de vida” ressaltou a instituição.