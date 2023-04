Com o Lagarto eliminado, Givanildo Sales assume o Fluminense de Feira

Após a eliminação do Lagarto Futebol Clube na semifinal do Campeonato Sergipano de 2023, o técnico Givanildo Sales aceitou o desafio de assumir o comando técnico do Fluminense de Feira, que está na Série B do Campeonato Baiano. Ele foi anunciado oficialmente pelo time na última segunda-feira, 10.

Durante a apresentação, Givanildo se disse motivado e ressaltou que vai encarar uma 2ª divisão com cara de 1ª. “É uma honra para mim estar vindo para um clube da tradição do Fluminense. Tinha outras duas propostas, inclusive uma da Série D, mas declinei por acreditar no projeto que me foi apresentado pelo Rodrigo (Góis) com quem trabalhei na Juazeirense e pelo presidente Zé Chico. Estou motivado para encarar este desafio e logicamente fazer com que o clube volte a ser destaque no cenário baiano”, afirmou.

E completou: “A gente está montando um grupo com atletas que estavam jogando, ou seja, não há muito tempo para se fazer todos os processos. Por isso estamos trazendo atletas de qualidade, atletas que vinham jogando e que neste tempo que teremos até a nossa estreia possam aprimorar o físico e o técnico”.

Com um currículo extenso, o técnico Givanildo Sales, de 50 anos, já passou por clubes como o Capital-AC, Juazeirense, Campinense-PB e CSE-AL. No Lagarto, mais especificamente na temporada 2023, ele conquistou seis vitórias, três empates e quatro derrotas.