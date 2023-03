Com o tema mulher, Projeto Encontros é realizado em Lagarto

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE) realizou no último dia 16 de março, o Projeto Encontros na casa de apoio da cidade de Lagarto. O evento contou com a participação de 15 mães.

Na ocasião, houve palestra com o tema: “O papel da mulher na sociedade”, ministrada pelas seguintes profissionais: a assistente social, especialista em Gestão de Políticas Públicas de Gênero e Raça, Cristiane Soares de Oliveira e a psicóloga, especializada em Terapia Cognitiva Comportamental, Celuta Lisboa dos Santos Neta.

Também houve distribuição de cestas básicas para as mães dos acolhidos, lanche e transporte.

De acordo com o GACC, o Projeto Encontros tem o objetivo de com levar informação à sociedade, especificamente a mães e pais de acolhidos.