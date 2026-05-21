Com participação de grandes nomes do arrocha, cantor Gomes Yuri grava primeiro audiovisual neste domingo, 24

O cantor sergipano Gomes Yuri dará um importante passo na carreira musical neste domingo, 24, com a gravação do seu primeiro projeto audiovisual. Intitulado “Resenha do Bom e Novo”, o evento acontece a partir das 17h, no Espetinho do Rodrigo, no bairro Farolândia, com entrada gratuita.

A gravação promete reunir amantes do arrocha em uma grande resenha musical, marcada por sofrência, romantismo e animação. O projeto contará ainda com participações especiais dos cantores Leonne O Nobre, João Eduardo e outros convidados da cena musical local.

Em ascensão no cenário do arrocha sergipano, Gomes Yuri vem conquistando espaço pelo carisma e voz marcante. O artista já lançou quatro CDs – “Carnaval 2K23”, “No Ritmo do Verão”, “After do Yuri” e “Ao Vivo no São Conrado”.

Além de projetos musicais, o cantor também investe em produções de videoclipes. Entre os lançados estão “Galega”, música autoral que evidencia sua autenticidade dentro do gênero, e “Tu”, de Raul Barbiere, em parceria com Lipeeh SB.

Integrante do projeto “Brega dos Primos”, Gomes Yuri segue fortalecendo sua trajetória artística e apostando em novos formatos para ampliar o alcance do seu trabalho. A expectativa é de que a gravação do audiovisual marque uma nova fase na carreira do cantor.

Biografia Gomes Yuri



Natural de Aracaju, Antonio Yuri Gomes Pereira, Gomes Yuri, tem 22 anos e carrega uma trajetória marcada pela versatilidade musical. A paixão pela música começou ainda na adolescência, aos 15 anos, quando iniciou sua caminhada tocando guitarra na igreja.

Ao longo dos anos, o cantor passou por diferentes estilos e experiências musicais. Fez parte da banda de axé “Nina Eu”, mergulhou no universo do trap como Lil Kok, integrando o grupo Mug Mob, e também atuou no projeto “Yuri Farra” no ritmo piseiro. Em 2021, encontrou no arrocha sua principal identidade artística, estilo no qual vem ganhando destaque.