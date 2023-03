Com recursos de Fábio Reis, prefeito Cristiano Viana anuncia calçamento no povoado Salobra

Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, informou que mais uma obra de pavimentação será realizada no povoado Salobra, desta vez com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Fábio Reis (PSD).

Segundo Cristiano, a obra deve ocorrer após a conclusão do serviço de adequação da via municipal para na sequência ser realizada a aplicação de pavimentação a paralelepípedo. Esta obra acontece em parceria com o Governo do Estado.

“Simão Dias segue no rumo certo!”, comemorou o prefeito.