Com recursos de Ibrain, Associação realiza projeto desportivo em Lagarto

No último final de semana, a Associação Sr. Zezito Monteiro concluiu a realização do Projeto Jogando com Mais Saúde e Educação, com jovens desportistas do município de Lagarto. A iniciativa consistiu na promoção de campeonatos de futebol com adolescentes de 13 e 17 anos, os quais tiveram suas respectivas finais no último domingo, 26.

De acordo com a Associação, a iniciativa foi realizada graças a recursos de emenda destinada pelo deputado estadual Ibrain Monteiro, que acompanhou o encerramento dos trabalhos. “Fico muito feliz em ver uma juventude engajada no esporte e unindo a educação e a saúde. É realmente muito importante que os 3 caminhem de mãos dadas”, ressaltou o parlamentar.

“Quero parabenizar a todo mundo que esteve envolvido, desde o atleta mais novo, aos pais, comissões técnicas, arbitragem, organizadores e etc. Foi um evento lindo!”, completou.

Quem também esteve presente foi o ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro. “Espero que daqui possa sair um profissional que venha ocupar um espaço a nível nacional, como nós já temos a exemplo do lagartense Diego Costa que já ocupa um espaço de nível internacional”, comentou.