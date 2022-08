Com vagas para Lagarto, IFS abre vagas em cursos subsequentes e de graduação

O Departamento de Gestão de Ingresso (DGI), do Instituto Federal de Sergipe (IFS), traz mais uma oportunidade para aqueles que desejam fazer parte de uma das instituições mais respeitadas do ensino sergipano. Afinal, foram lançadas duas chamadas públicas com a publicação de editais para preenchimento de vagas ociosas em cursos técnicos subsequentes (destinados a pessoas que já terminaram o ensino médio e querem fazer um técnico) e em cursos de graduação.

Por se tratar de uma chamada pública, a matrícula ocorrerá juntamente ao período de inscrição (de 08 a 19 de agosto), de forma presencial na Coordenadoria de Registro Escolar (CRE) no campus para o qual o candidato deseja ingressar. No total, estão sendo oferecidas 304 vagas para os cursos técnicos subsequentes em todos os campi do IFS; e 75 vagas de graduação para os campi: Aracaju, Lagarto, São Cristóvão e Glória.

Acesse os editais:

Edital nº 27/2022 – Graduação

Edital nº 28/2022 – Subsequente

O Instituto disponibilizará 50% de suas vagas para ampla concorrência independentemente de ter estudado em escola pública, renda ou etnia; sendo que 5% destas são destinadas às pessoas com deficiência (PcD). Já as demais vagas estão destinadas em 25% para estudantes negros (pretos ou pardos) e indígenas provenientes de escola pública (com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência); e 25% delas para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia) com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência.

A lista com os documentos necessários para as matrículas da Ampla Concorrência e Cotas está disponível no item 06 dos editais das chamadas públicas. No caso dos inscritos como PcD, deverá ser apresentado também no ato da matrícula um laudo ou relatório médico atestando a deficiência. Além disso, esses candidatos passarão por uma avaliação médico-pericial.

Já no caso dos inscritos no grupo de pretos e pardos, será solicitada uma autodeclaração étnico-racial preenchida, com fotografia 5×7, colorida, datada de 2022 e com fundo branco. Os candidatos que se inscreveram como indígenas também deverão apresentar uma autodeclaração, além de outros documentos solicitados nos editais.

Principais datas

O período de inscrição e matrícula tem início na próxima segunda, 08/08, finalizando-se em 19 de agosto, sexta-feira. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma presencial no campus para o qual o candidato deseja pleitear uma vaga. No dia da inscrição, é necessário que o candidato já esteja com toda a documentação da matrícula em mãos. As aulas para o semestre letivo 2022.2 terão início em 05 de setembro.

Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com o DGI, através do telefone: (79) 3711-1888 ou pelo e-mail: [email protected] .

Fonte: IFS