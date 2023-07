Governo de Sergipe prepara PSS para cursos profissionalizantes

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, prepara um processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas em cursos técnicos de nível médio na forma subsequente, ou seja, para os candidatos que concluíram o ensino médio. O processo seletivo faz parte do Programa Educação Profissional e Tecnológica de Sergipe (ProTec/SE), sancionado pelo governador Fábio Mitidieri, com as finalidades de expandir e democratizar o ingresso dos jovens e adultos que compõem a rede pública estadual de ensino de Sergipe na educação técnica de qualidade, por meio da ampliação da oferta de vagas de educação profissional e tecnológica no Estado e de incentivo à inserção do estudante no mercado de trabalho.

Estão sendo previstas mais de 1.850 vagas em 30 cursos profissionalizantes, distribuídos em 13 municípios sergipanos. O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, explica que a disponibilidade de cursos técnicos no período em que os alunos concluem o ensino médio é mais uma oportunidade de qualificação e preparação para o mercado de trabalho. “Sempre é tempo de realizar os objetivos e abrir os caminhos para que os alunos acessem uma capacitação técnica de qualidade, de acordo com os arranjos produtivos de cada região, permitindo que eles cheguem preparados para os desafios do mercado de trabalho”, enfatiza o gestor da Educação Estadual.

Segundo a coordenadora pedagógica do Serviço de Educação Profissional e Tecnológica (Sepro/Seduc), Daniele de Melo Andrade, o edital será publicado nos próximos dias, aguardando apenas ajustes de calendários e de quantidade de vagas. “A divulgação está sendo feita, previamente, para que os alunos da rede ou aqueles que têm interesse em participar do processo seletivo que já tenham concluído o ensino médio possam se preparar, reunir os documentos e aguardar e ficar atentos às datas para preencher a ficha de cadastro”, destaca.

A professora Daniele de Melo ainda ressalta que a disponibilidade dos cursos profissionalizantes obedece a pesquisas prévias e a estudos de viabilidade já realizados com o objetivo de verificar os arranjos produtivos e econômicos de cada região, por exemplo, a região de Nossa Senhora do Socorro, com a oferta de cursos que tenham a ver com a geração de energia e da indústria, ou o Alto Sertão sergipano com a oferta de cursos voltados às áreas agropecuaristas. “Estamos abrindo ou mantendo vagas em centros profissionalizantes, por polos municipais, que criem centros de educação destinados a toda a região e que tenham a ver com a cultura local”, destacou.

Preenchimento de inscrição, matrícula e confirmação

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos; ter concluído o Ensino Médio;

ter disponibilidade de frequentar as aulas presenciais no turno selecionado e nos sábados letivos de reposição ou complementação de carga horária; apresentar histórico escolar de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

O calendário de inscrição para o processo seletivo ocorrerá em três fases: o preenchimento da ficha no Portal da Matrícula – matricula.seduc.se.gov.br (cadastro), a efetivação da matrícula com a entrega do comprovante de inscrição on-line, em envelope, na instituição educacional que ofertará o curso escolhido, juntamente com documentos comprobatórios necessários para composição da lista de classificação e a terceira fase; a efetivação da matrícula com a entrega da comprovação de conclusão do ensino médio e histórico escolar.

Veja a lista completa de cursos a serem ofertados

Técnico em Agente Comunitário de Saúde, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Secretaria Escolar, Técnico em Cuidados de Idosos (Aracaju):

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Multimídia (Boquim);

Técnico em Modelagem do Vestuário (Itabaianinha);

Técnico em Informática (Umbaúba);

Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Comércio, Técnico em Segurança do Trabalho (Simão Dias);

Técnico em Refrigeração e Climatização (Tobias Barreto);

Técnico em Redes de Computadores (Poço Verde);

Técnico em Edificações, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Petróleo de Gás, Técnico em Segurança do Trabalho (Carmópolis);

Técnico em Administração, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Alimentos, Técnico em Segurança do Trabalho (Neópolis);

Técnico em Administração, Técnico em Redes de Computadores (Propriá);

Técnico em Agroecologia (Japoatã);

Técnico em Sistemas de Energias Renováveis (Nossa Senhora do Socorro);

Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroecologia, Técnico em Nutrição e Dietética (Poço Redondo).