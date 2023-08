Combate ao Aedes: Tobias Barreto receberá reforço do carro fumacê

Na próxima segunda-feira, 7, os municípios de Estância, no sul sergipano, Tobias Barreto, no centro-sul, Itabaiana, no agreste, e Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju, irão receber o reforço do carro fumacê em uma ação do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que visa o enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, em sua fase adulta, vetor da dengue, zika e chikungunya.

As ações de controle do Aedes em sua fase adulta terão duração de quatro ciclos de aplicação, com intervalo nos finais de semana. Em Nossa Senhora do Socorro, o controle contra o mosquito irá atuar em três bairros do município: Novo Horizonte, Santa Cecília e Guajará.

De acordo com a gerente do Núcleo de Endemias da SES, Sidney Sá, a ação é fundamental para o controle do vetor na fase adulta. “Os municípios foram escolhidos embasados nos critérios epidemiológicos e entomológicos de cada município”, informou Sidney Sá.

O Aedes Aegypti vem sendo monitorado pelo Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa), instrumento que mede o índice de infestação do mosquito no território, apontando os municípios que estão em baixo, médio e alto risco, pelo acompanhamento semanal do número de casos que ocorrem e onde ocorrem.

É importante salientar à população que não deixem as crianças nas ruas durante a atuação do carro fumacê, a fim de se evitar que elas corram atrás dos veículos e causem eventuais acidentes e incidentes. “Pedimos ainda às famílias que deixem portas e janelas abertas no momento da passagem do fumacê, para que possamos alcançar áreas intradomiciliares” finalizou.